في رياق.. مطاردة وتوقيف شخصَين وإلقاء قنبلة يدوية على الجيش

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أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش في بيان أنه : "بتاريخ 5 آب 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة رياق – البقاع كلاً من المواطن (ح. ي) والسوري (س. أ)، المطلوبَين بمذكرات توقيف لارتكابهم جرائم: سلب وتأليف عصابة مسلحة وسرقة بقوة السلاح وتجارة المخدرات".

وشرحت المديري في بيان أنه "خلال عملية المطاردة أقدم (ح. ي) على إلقاء قنبلة يدوية باتجاه الدورية ومحاولاً صدم الآلية العسكرية بهدف الفرار ما اضطر عناصر الدورية إلى إطلاق النار فأصيبت قدمه، وكان الموقوف السوري (س. أ) قد عمد بتاريخ 18 تموز 2021 إلى إطلاق النار باتجاه دورية تابعة لمديرية المخابرات فأصيب أحد عناصرها".

وقد ضبطت الدورية بحوزة الموقوفَين كمية من الحبوب المخدرة، وسُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.