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ميقاتي من بعبدا: "الامور في خواتيمها"

6
AUGUST
2021
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الرئيس عون عرض مع الرئيس المكلف مسار تشكيل الحكومة
وآخر التطورات في الجنوب
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الرئيس ميقاتي: لبنان يلتزم القرار 1701 بكل مندرجاته
والامور في الموضوع الحكومي في خواتيمها
-----------------
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وعرض معه مسار تشكيل الحكومة إضافة الى التطورات في الجنوب.


وبعد اللقاء تحدث الرئيس ميقاتي فقال:" إن الاحداث تتسارع، واخذ حيّزاً من الحديث خلال الاجتماع مع فخامته ما حصل في الجنوب في الساعات الاربع والعشرين الاخيرة، وفخامته يتابع الاتصالات لتهدئة الاوضاع، ونحن نتمنى أن تهدأ، ونؤكد أن لبنان يلتزم القرار 1701 بكل مندرجاته. وفي هذه المناسبة اوجه تحية للجيش وللدور الذي يقوم به، وخصوصاً من خلال التعاون مع القوات الدولية العاملة في الجنوب ."


وأضاف:"أما في ما يتعلّق بالموضوع الحكومي، فأنا وبكل صراحة كنت افضّل عدم الحديث عن هذا الموضوع اليوم، وهذا كان قراري قبل دخولي للقاء الرئيس عون، فالصمت يبقى ابلغ من الكلام والامور في خواتيمها بإذن الله."


ورداً على سؤال حول استبدال وزارة المال للطائفة الشيعية بالداخلية، أجاب الرئيس ميقاتي:" إن كل هذا الكلام ، ومع احترامي للاعلام، هو كلام صحافي، وليس له أي اساس."


واشار رداً على سؤال عن موعد لقائه التالي مع الرئيس عون، الى أنه " ستكون هناك اتصالات غداً للإتفاق على موعد اللقاء".
وعن موضوع المداورة في الحقائب الوزارية، قال": اذا اتخذ القرار بعدم المداورة في الحقائب فإن عدم المداورة سيشمل أغلب الحقائب."

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