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شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصرالدين الغريب: رد المقاومة على العدوان أمرٌ طبيعي، ونقف جميعاً الى جانب المقاومة وحقّنا في الدفاع عن الأرض والوطن

6
AUGUST
2021
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بيان صادر عن شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصرالدين الغريب


"بسم الله الرحمن الرحيم
كلّ ما شعرت الادارة الاميركية بانتقاص من شروطها في المفاوضات الجارية مع ايران نراها تبادر الى تحريك اذنابها في المنطقة، وخصوصاً في جنوب لبنان او في المناطق الحدودية مع سورية.
وإنّنا نعتبر ما يحصل الآن في جنوب لبنان خطة ممنهجة لتوتير الاجواء، عبر قصف أماكن في هذه المنطقة الحساسة، ورد المقاومة على العدوان أمرٌ طبيعي، ونقف جميعاً الى جانب المقاومة وحقّنا في الدفاع عن الأرض والوطن.
إنّ المقاومة هي القوة القادرة على مجابهة هذا العدو الغاشم، وحيث ان منطقتنا في شويا وحاصبيا والجوار هي منطقة محاذية للاراضي المحتلة، وقد يتواجد في جردوها ربما مقاومين أبطال، فالحذر والإنتباه واجب من الجميع، وحرص المقاومة في الدفاع عن لبنان بوجه العدوان هو حرصنا جميعاً ومن صلب تكوين الموحدين الدروز وعاداتهم وقيمهم في لبنان والعالم أجمع.

كما نناشد المقاومة والتي نؤكّد حرصها كل الحرص على منطقة الجنوب وأهلها عموماً وعلى منطقة حاصبيا وقراها وجوارها خصوصاً، بتجنيب المناطق المأهولة والأهالي لأخطار أمنية قد تنجم عن عبثية وعدوانية العدو الصهيوني، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم".

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