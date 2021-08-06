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ألفا وتاتش أكدتا تعزيز شبكتي الخلوي في المرفأ ووسط بيروت بتوجيهات من حواط في 4 آب

6
AUGUST
2021
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صدر عن شركتي الفا وتاتش، البيان الآتي:

"خلافا للشائعات عن نية وزارة الاتصالات توقيف خدمتي التخابر الصوتي والانترنت عبر الخليوي في منطقتي المرفأ ووسط بيروت، وبتوجيهات ومتابعة من وزير الاتصالات المهندس طلال حواط، اتخذت شركتا ألفا وتاتش الإجراءات اللازمة لتأمين الشبكة الخليوية، وعززتا محطات الإرسال التي تغطي المنطقتين المذكورتين.

لهذه الغاية، قامت الفرق التقنية لدى شركة تاتش بتثبيت محطة جوالة في ساحة الشهداء لتعزيز توافر وجودة الاتصالات مع ارتفاع استخدام الاتصالات المتوقع في المنطقة المشار إليها، بالإضافة إلى محطة أخرى موجودة منذ عام لتغطية منطقة المرفأ.

كما طبقت الشركة كل الإجراءات الاحترازية على جميع المواقع التي تغطي مرفأ بيروت ووسط المدينة لاستيعاب أكبر عدد من المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك جندت الشركة فرقا من المهندسين لإجراء المراقبة الحية على مدار الساعة لاتخاذ التدابير الفورية إذا لزم الأمر.

من جهتها، عززت شركة ألفا تغطية شبكتها في المرفأ ومحيطه ومنطقة وسط بيروت، فزادت السعات المتاحة لخدمتي الانترنت والتخابر الصوتي. كما اتخذت الإجراءات اللازمة في المحطات تأمينا لمواكبة الشبكة الاستهلاك المرتفع المتوقع. وخصصت فريقا من المهندسين والتقنيين لمراقبة اداء الشبكة على الأرض والتأكد من سير الخدمات بالشكل المطلوب ولاتخاذ اي اجراء فوري في حال حدوث اي طارئ. وتابع فريق آخر عن بعد سير عمل الشبكة للمساندة.

وتحسبا لأي طارىء وتأمينا لاستمرارية الخدمات. كما جهزت ألفا عددا من المولدات التي وضعت في الخدمة بشكل فوري حال حصول اي انقطاع في التيار الكهربائي.

كل هذه الإجراءات طبقتها شركتا ألف وتاتش بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والوزير حواط تفاديا لأي انقطاع للاتصالات وخدمات البيانات في يوم الرابع من آب تحديدا، انطلاقا من الدور الوطني الذي يؤديه قطاع الخلوي والالتزام التام بتأمين خدمات الاتصال والانترنت للمواطنين.

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