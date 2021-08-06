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كيف علّق 'القومي' على 'حادثة' شويا؟

6
AUGUST
2021
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علّق "الحزب السوري" القومي الإجتماعي في بيانٍ على ما حدث في بلدة شويا الجنوبية، موجهاً تحية للعملية "المباركة" التي قامت بها مجموعات الشهيد علي كامل محسن والشهيد محمد قاسم طحان بقصف الداخل المحتل ردًا على اعتداءات الدولة اليهودية الزائلة المتواصلة واستهداف مواقع في العمق اللبناني يوم أمس".

وقال الحزب السوري القومي الإجتماعي: "حق شعبنا في الدفاع عن أرضه المحتلة بكل الوسائل الممكنة وعلى رأسها المقاومة المسلحة حتى تحرير كل شبر من أرضنا في الجولان ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا وكامل جنوبنا الفلسطيني. إن الزمن الذي كانت تمر به إعتداءات العدو من غير عقاب ولى إلى غير رجعة والحساب مفتوح".


كما أكّد "جهوزية السوريين القوميين الاجتماعيين لتلبية نداء الواجب في مواجهة عصابات الدولة اليهودية الزائلة وأدواتها في الداخل اللبناني، والتي تحاول التناغم مع تحركات العدو ببث الفتنة وتزكية العصبيات الطائفية والمذهبية".

وباركت منفذية حاصبيا في الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان، "عملية إطلاق الصواريخ على أهداف للعدو في الداخل المحتل رداً على تماديه في القصف على الأمنين والمناطق الحرجية مسببا خسائر فادحة في الأرزاق والبيئة الطبيعية".


وأضاف البيان، إن "إسقاط أمن الجليل وإطلاق جبهة المقاومة الوطنية بدأ من حاصبيا عشية 21 تموز 1982، وستبقى حاصبيا وكل قراها شوكة في عين العدو، فبلدة شويا هي بلدة الشهداء، وما حصل من سوء تفاهم لا يعبر عن حقيقة موقف أهالي القرية".


وختمت منفذية حاصبيا في الحزب السوري القومي الإجتماعي بيانها، مؤكدة أن "القوميين الاجتماعيين في حاصبيا وفي بلدة شويا يؤكدون على جهوزيتهم للقيام بدورهم في مواجهة العدو الاسرائيلي ومنعه من تنفيذ مخططاته التقسيمية".

وإنتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، يُظهر لحظة قيام مجموعة من أهالي بلدة شويا الجنوبية بمنع مجموعة من "حزب الله" من إطلاق الصواريخ على إسرائيل".

ووفق الفيديو، ندّد الأهالي بـ "إستخدام منازلهم من قبل حزب الله لمهاجمة اسرائيل".

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