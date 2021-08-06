الحريري يعلّق على الوضع في الجنوب

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غرّد رئيس تيار المستقبل سعد الحريري عبر حسابه الخاص على تويتر وكتب:

الوضع على الحدود مع العدو الاسرائيلي خطير جداً جداً وتهديد غير مسبوق للقرار 1701 واستخدام الجنوب منصة لصراعات اقليمية غير محسوبة النتائج والتداعيات خطوة في المجهول.

واضاف: لبنان ليس جزءاً من الاشتباك الايراني - الاسرائيلي في بحر عُمان

والدولة بقواها العسكرية والامنية الشرعية هي المسؤولة عن حماية المواطنين وتوفير مقومات السيادة.

وختم: ان تسليم قرار الحرب والسلم مع العدو لمطلقي الكاتيوشا قمة التخلي عن دور الدولة ومسؤولياتها . فاين الدولة من كل ذلك وهل اخذت رئاسة الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش علماً باطلاق الصواريخ ؟

لنتق الله في وطننا وشعبنا الذي يرزح اصلاً تحت وطأة الانهيار الاقتصادي والمعيشي.