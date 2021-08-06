بالفيديو - توتّر على الحدود اللّبنانية الجنوبيّة.. هذا ما يحصل!

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أعلن الجيش الإسرائيلي، أن "صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل ومرتفعات الجولان"، بحسب ما أفادت "سكاي نيوز".

وأفادت عن "سماع إطلاق صواريخ في جنوب لبنان من دون معرفة المصدر".

وأفادت "سكاي نيوز" أن "الجيش الإسرائيلي يرد على مكان إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان بعدد من قذائف المدفعية".

ولفتت "رويترز" عن مصدر أمني لبناني الى أن "صواريخ أطلقت باتجاه "إسرائيل" من منطقة العرقوب في جنوب لبنان".

وأشارت الميادين نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية أنه تمّ "اطلاق صلية من 20 صاروخاً من منطقة مزارع شبعا في لبنان تم اعتراض 10 منها".

وافادت الوكالة الوطنية عن تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء حاصبيا والعرقوب