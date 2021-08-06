عناوين الصحف ليوم الجمعة 6 آب 2021

A + A -

الأخبار

السعودية بين الدين والنيوليبرالية: بحثاً عن رداء الشرعية

برّي لعون: خذوا الماليّة واعطونا الداخلية

جعجع يبرّر اعتداءات «عصابته»… و«القومي» يتّهمه بتنفيذ رغبة «إسرائيل»

‫الدواء في عزّ الأزمة... بالدولار!

‫كوبا تقارع العالم في طوكيو ... إرث كاسترو لا ينضب

البناء

الشغب يفسد التضامن الوطني في 4 آب… والغيظ القواتي ينفجر بوجه الشيوعي

عون وميقاتي يلتقطان الأنفاس بعد تلقي نصائح بعدم التسرّع بإعلان الفشل

عدوان الاحتلال على الجنوب يكشف مأزقه… وحردان لشكوى عاجلة… وحكومة

اللواء

لاءات ميقاتي معه إلى بعبدا اليوم: قبلت التكليف للتأليف

تجاوز قطوعات 4 آب الأمنية.. وجعجع يهاجم الشيوعي.. وسلامة أمام القضاء

الجمهورية

عون يخلط أوراق التأليف

4 آب.. إصرار على العدالة

عون يطرح مقاربة جديدة للتأليف.. وميقاتي يعتبرها جديرة بالدرس