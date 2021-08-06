أسرار الصحف ليوم الجمعة 6 آب 2021

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البناء

قال مصدر دبلوماسي انّ الدول الغربية لا تستطيع قبول الدعوات للتحقيق الدولي في تفجير مرفأ بيروت ولا تتبنّاها لأنها ستؤدي وفقاً للمعايير القانونية الى البدء بمساءلة قوات اليونيفيل البحرية باعتبارها الحاجز الأول أمام دخول ايّ مواد ذات طبيعة عسكرية أو شبه عسكرية الى لبنان.

قالت مصادر إعلامية غربية انّ الاخبار البريطانية التي تم تداولها حول اختفاء ناقلات او تعرّضها للخطف والقرصنة اختفت دون ايّ دليل حسّي على صحتها وتصنف ضمن الحرب الإعلامية، وهذا يفسّر عدم تعامل جهات دولية كثيرة معها بجدية.

اللواء

تلعب سفيرة دولة كبرى دوراً نشطاً، على جبهة التصدّي لما تسميه «نفوذ إيران في لبنان»!

لم يكن لمواقف قطب سياسي بارز صدى طيب عند جهات حليفة على خلفية ما حصل على طريق دولية قبل أيام..

فهم أن اجتماعات وضع نظام للبطاقة التمويلية، يدخل في دهاليز، من المتعذر الخروج منها..

الجمهورية

تؤكد مصادر مسؤولة عدم تبلغها بأي عقوبات خارجية على مسؤولين وإن إطار العقوبات الأوروبية ما زال في مرحلة المسودة التي تعرض على الدول الأعضاء.

نقلت مصادر قريبة من حزب فاعل أن أحداثا وقعت قبل أيام في منطقة حساسة لن يكون تكرارها مقبولاً وإن الردع سيكون حاسما.

تردد أن هناك إسماً مطروحا لتسلم حقيبة سيادية وقد تم وضع فيتو على إسمه كونه مرتبطا بمؤسسة مصرفية رسمية ولا يستطيع القيام بالتدقيق.