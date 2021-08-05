living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

القومي لجعجع: حذار اعتماد لغة الحرب مجددا

5
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 شجب الحزب القومي السوري الاجتماعي في بيان، دفاع رئيس "حزب القوات" سمير جعجع، "عن سلوك عصاباته القواتية بالاعتداء على المواطنين المشاركين في إحياء ذكرى شهداء مرفأ بيروت أمس، متذرعا بأن ضحايا هذه الممارسات يحملون أفكارا وانتماءات عقائدية مختلفة، كالحزب السوري القومي الاجتماعي وغيره من الأحزاب، وبخاصة المواطن منير رافع الذي تعرض للضرب المبرح على يد القوات".

وأضاف بيان القومي: "إن المجاهرة بهذا السلوك وقيام عصابات القوات بتصوير ضحاياهم من المواطنين، تشبه تماما ما كانت تقوم به العصابات الإرهابية المسلحة خلال السنوات الماضية، بهدف بث الرعب في صفوف أبناء شعبنا وتذكية النعرات الهدامة واستثارة العصبيات الطائفية والمذهبية. وبذلك يصر جعجع على عقلية الإلغاء الفاشية العنصرية ضد كل من يخالفه الرأي والانتماء، واعتماد لغة الحرب مجددا، واستعداده لتوفير البيئة الفتنوية المناسبة لإشعال صراعٍ أهلي، تنفيذا لرغبة العدو الإسرائيلي".

وحذر البيان جعجع من "الاستمرار بهذا السلوك، ويذكر الخارج بعفوٍ، بعدما تلطخت يداه بتفجير الكنائس ودماء الأبرياء والتعامل مع العدو بما قاله مؤسس الحزب أنطون سعاده: (الطغيان يسير إلى مصيره والتدجيل يسير إلى مصيره والخيانة تسعى إلى مصيرها... نشأنا نبحث عن القتال، ولا يبحث عنا القتال أبدا)".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout