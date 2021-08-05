القومي لجعجع: حذار اعتماد لغة الحرب مجددا

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شجب الحزب القومي السوري الاجتماعي في بيان، دفاع رئيس "حزب القوات" سمير جعجع، "عن سلوك عصاباته القواتية بالاعتداء على المواطنين المشاركين في إحياء ذكرى شهداء مرفأ بيروت أمس، متذرعا بأن ضحايا هذه الممارسات يحملون أفكارا وانتماءات عقائدية مختلفة، كالحزب السوري القومي الاجتماعي وغيره من الأحزاب، وبخاصة المواطن منير رافع الذي تعرض للضرب المبرح على يد القوات".

وأضاف بيان القومي: "إن المجاهرة بهذا السلوك وقيام عصابات القوات بتصوير ضحاياهم من المواطنين، تشبه تماما ما كانت تقوم به العصابات الإرهابية المسلحة خلال السنوات الماضية، بهدف بث الرعب في صفوف أبناء شعبنا وتذكية النعرات الهدامة واستثارة العصبيات الطائفية والمذهبية. وبذلك يصر جعجع على عقلية الإلغاء الفاشية العنصرية ضد كل من يخالفه الرأي والانتماء، واعتماد لغة الحرب مجددا، واستعداده لتوفير البيئة الفتنوية المناسبة لإشعال صراعٍ أهلي، تنفيذا لرغبة العدو الإسرائيلي".

وحذر البيان جعجع من "الاستمرار بهذا السلوك، ويذكر الخارج بعفوٍ، بعدما تلطخت يداه بتفجير الكنائس ودماء الأبرياء والتعامل مع العدو بما قاله مؤسس الحزب أنطون سعاده: (الطغيان يسير إلى مصيره والتدجيل يسير إلى مصيره والخيانة تسعى إلى مصيرها... نشأنا نبحث عن القتال، ولا يبحث عنا القتال أبدا)".