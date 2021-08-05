حمدان: اليوم يتحمل القاضي المحترم طارق البيطار مسؤولية وطنية تاريخية

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غرد العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي:

اهل شهداء مأساة تدمير مرفأ بيروت، والجرحى، وولادنا بالجيش اللبناني، والقداس، وفاتحة القرآن، حمّوا البقية الباقية من وجود الوطن، من الزعران المفضوحين، يللي حاولوا يستغلوا دم الشهدا الابرار، بالتنسيق التام، بين ما يجري في الجنوب، وفي القلب بيروت سيدة العواصم..

اليوم يتحمل القاضي المحترم طارق البيطار، مسؤولية وطنية تاريخية لإحقاق الحق، واعتقال كل من ارتكب الاهمال الجنائي وفجر وضلّل التحقيق.