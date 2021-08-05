living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصورة: ماذا جرى بين الزميلين في قناة " lbc" ؟

5
AUGUST
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

غرد الإعلامي في قناة الlbc بسام أبو زيد قالاً :" في شعار جديد هيك أضافوا جماعة الشعارات البالية والعفنة،ألا وهو "استغلال الجريمة ودماء الضحايا" أصحاب هالشعار بدن انو الناس تسد بوزها وما تحكي بالمرة،وبيصير يخبرك كيف هالحزب وهيداك التيار حكي بهالقضية وبيعملك محاضرة عن الاستغلال. من الآخر ما حدا الو حق يمنع حدا من الحكي بأي قضية."

فأتى رد من زميله في نفس القناة جو قارح معلقاً :"تحياتي، ب٤ آب: البعض شاركو ليشتموا بعضهم البعض وبعض الاعلاميين نصّبو حالهم محقق عدلي ومضبطة اتهامية بينما بعض الموتورين نقل اسلحة وصادرها الجيش اليس هذا استغلال !؟ والله يا زميل نحن في عصفورية روادها منافقين يشتد صراخهم غب الطلب…مع محبتي ويعطيك العافية."

وبعدها علق أبو زيد :"استاذ جو بس اذا بتريد توضيح زغير هل كلامك عن الإعلاميين يلي نصبو حالن محقق عدلي ومضبطة اتهامية يشملني أيضا؟ وشكرا". فأوضح قارح مغرداً :" تحياتي اكيد مش حضرتك، لو حضرت بعض الشاشات بالامس والمواقع كنت عرفت شو المقصود !"

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout