بالصورة: ماذا جرى بين الزميلين في قناة " lbc" ؟

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غرد الإعلامي في قناة الlbc بسام أبو زيد قالاً :" في شعار جديد هيك أضافوا جماعة الشعارات البالية والعفنة،ألا وهو "استغلال الجريمة ودماء الضحايا" أصحاب هالشعار بدن انو الناس تسد بوزها وما تحكي بالمرة،وبيصير يخبرك كيف هالحزب وهيداك التيار حكي بهالقضية وبيعملك محاضرة عن الاستغلال. من الآخر ما حدا الو حق يمنع حدا من الحكي بأي قضية."



فأتى رد من زميله في نفس القناة جو قارح معلقاً :"تحياتي، ب٤ آب: البعض شاركو ليشتموا بعضهم البعض وبعض الاعلاميين نصّبو حالهم محقق عدلي ومضبطة اتهامية بينما بعض الموتورين نقل اسلحة وصادرها الجيش اليس هذا استغلال !؟ والله يا زميل نحن في عصفورية روادها منافقين يشتد صراخهم غب الطلب…مع محبتي ويعطيك العافية."



وبعدها علق أبو زيد :"استاذ جو بس اذا بتريد توضيح زغير هل كلامك عن الإعلاميين يلي نصبو حالن محقق عدلي ومضبطة اتهامية يشملني أيضا؟ وشكرا". فأوضح قارح مغرداً :" تحياتي اكيد مش حضرتك، لو حضرت بعض الشاشات بالامس والمواقع كنت عرفت شو المقصود !"