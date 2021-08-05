الرئيس عون: نوايا عدوانية تصعيدية!

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اطّلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من قيادة الجيش على نتائج التحقيقات المتعلقة بعملية اطلاق صواريخ من الاراضي اللبنانية التي حصلت أمس والاجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن، واعتبر انّ تقديم الشكوى الى الأمم المتحدة خطوة لا بد منها لردع اسرائيل عن استمرار اعتداءاتها على لبنان.



وقال الرئيس عون: "استخدام اسرائيل لسلاحها الجوي في استهداف قرى لبنانية هو الاول من نوعه منذ 2006 ويؤشر الى وجود نوايا عدوانية تصعيدية تتزامن مع التهديدات المتواصلة ضد لبنان وسيادته، وما حصل هو انتهاك فاضح وخطير لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 وتهديد مباشر للأمن والاستقرار في الجنوب".