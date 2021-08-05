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الشرق الأوسط: الأردن يستأنف حركة الشحن مع سوريا عبر «جابر ـ نصيب»

5
AUGUST
2021
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عمان - لندن: «الشرق الأوسط»-
أعاد الأردن الأربعاء حركة الشحن في مركز جابر نصيب الحدودي مع سوريا إلى ما كانت عليه قبل إغلاقه «مؤقتاً» السبت الماضي نتيجة التطورات الأمنية في جنوب سوريا.


وأعلن نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن ضيف الله أبو عاقولة في بيان «الموافقة الرسمية على عودة حركة الشحن المغادرة والقادمة من وإلى مركز حدود جابر، كما كانت عليه قبل الإغلاق، اعتباراً من أمس (الأربعاء)».


وأضاف أن «العمل جار بنظام الباك تو باك (المبادلة بين الشاحنات)، للواردات من سوريا ولبنان، وكذلك الصادرات الأردنية، حتى إشعار آخر».
وكان الأردن أغلق السبت مركز جابر نصيب الحدودي مع سوريا «مؤقتاً» للركاب والبضائع نتيجة تطورات أمنية جنوب سوريا واشتباكات عنيفة أودت بـ28 شخصاً الخميس الماضي.


وكانت عمان أعلنت الأربعاء الماضي أنها ستعيد تشغيل مركز جابر نصيب مع سوريا اعتباراً من الأحد الماضي بشكل شبه عادي، بعد نحو عام على عمله بشكل محدود في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.


وكان الأردن أغلق المركز في 12 أغسطس (آب) 2020 بعد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا بين القادمين من سوريا.


وأعيد فتحه لاحقاً مع اعتماد قيود تضمنت نظام نقل تبادلي للركاب والبضائع (باك تو باك)، والسماح لعدد محدد بـ150 شخصاً يومياً من القادمين إلى الأردن، بالعبور، بينما كان المغادرون والقادمون بحاجة إلى موافقة أردنية مسبقة.


وكان من المقرر تخفيف القيود بشكل كبير اعتباراً من الأحد وبما يتضمن إلغاء نظام النقل التبادلي، والسماح للحافلات بالعبور إلى الجانب السوري والعودة منه وزيادة عدد القادمين والسماح بالمغادرة دون موافقة مسبقة.


ومعبر جابر نصيب هو المعبر الرئيسي بين الأردن وسوريا.


وشكل إغلاقه في أبريل (نيسان) 2015 بسبب النزاع في سوريا، ضربة موجعة لاقتصاد المملكة التي سجل التبادل التجاري بينها وبين جارتها الشمالية عام 2010 نحو 615 مليون دولار، قبل أن يتراجع تدريجياً بسبب الحرب.


وأعيد فتح المعبر خريف عام 2018. وبلغ التبادل التجاري عام 2020 بين الأردن وسوريا 108.7 مليون دولار، وفقاً لأرقام رسمية أردنية.
والحدود مع سوريا شريان مهم لاقتصاد الأردن، إذ تصدر عبرها بضائع أردنية إلى تركيا ولبنان وأوروبا وتستورد عبرها بضائع سورية ومن تلك الدول.

الشرق الأوسط
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