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واشنطن: رنا أبتر-

اتهم مسؤولان بارزان من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي السياسيين اللبنانيين بتقديم مصالحهم الخاصة على مصالح الشعب اللبناني، والخضوع لـ«حزب الله» المدعوم من إيران. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب مننديز في بيان مشترك مع كبير الجمهوريين في اللجنة جيم ريش: «القادة السياسيون فشلوا في تشكيل حكومة تستطيع التجاوب بفاعلية مع احتياجات الشعب اللبناني. وبدلاً من العمل على محاسبة المسؤولين عن تفجير بيروت المدمر، وضعوا في الأولوية مصالحهم الضيقة وخضعوا لـ(حزب الله) المدعوم من إيران. وفشلوا في الاستجابة لجهود المجتمع الدولي الذي سعى للمساعدة».



وشدد مننديز وريش وهما من الوجوه البارزة والنافذة في الكونغرس على ضرورة تطبيق إصلاحات جدية والتعهد بتحقيق مالي في حسابات الدولة اللبنانية «كي يتمكن لبنان من النهوض من الانهيار وتجنب مصير مشابه لمصير جيرانه».

وحذرا من التأثير الإيراني الخبيث على لبنان وأضافا: «نحن ندعم الشعب اللبناني في دعواته لتشكيل حكومة شرعية وفعالة وممثلة لهم تخدم مصالح شعبها وتعمل مع المجتمع الدولي على خطة اقتصادية للمستقبل، ومواجهة نفوذ إيران الخبيث».



وأنهى المشرعان البيان الذي صدر في الذكرى السنوية الأولى لتفجيرات بيروت: «كزعيمي لجنة العلاقات الخارجية لطالما دعمنا علاقات أميركية لبنانية قوية من خلال الموافقة على المساعدات الأميركية التي خففت من العبء عن كاهل المواطن اللبناني، وجعلت من الجيش اللبناني قوة قادرة ومهنية. الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة شعب لبنان. آن الأوان للقادة السياسيين هناك للقيام بالمثل».