الأنباء الكويتية: صواريخ من جنوب لبنان على كريات شمونة ورد مدفعي إسرائيلي

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الأنباء الكويتية: أحمد منصور-

شهد الوضع في جنوب لبنان، توترا محدودا، حيث أعلنت اسرائيل عن اطلاق عدة صواريخ من الاراضي اللبنانية، باتجاه كريات شمونة، سقط منها 2 في هذه المستعمرة والثالث لم يتجاوز الحدود وسقط في سهل مرجعيون في لبنان، ما تسبب باندلاع حريق في مرجعيون.

وطلب الجيش الاسرائيلي من المستوطنين النزول الى الملاجئ، في وقت ردت مدفعيته، بقصف المناطق المقابلة في جنوب لبنان، حيث تعرضت منطقة الخريبة في خراج ‎راشيا الفخار والطريق المؤدية الى الماري لقذائف المدفعية من المواقع الاسرائيلية في ‎مزارع شبعا.

وعلى الاثر، كثفت قوات اليونيفيل والجيش اللبناني دورياته في المنطقة لكشف الفاعلين والحفاظ على الهدوء.

ودعت اليونيفيل الاطراف المعنية الى وقف اطلاق النار وممارسة اقصى درجات ضبط النفس، وأكدت معلومات ان قوات اليونيفيل اخلت اغلب نقاط مراقبتها على الشريط الحدودي وانسحبت الى مراكزها الاساسية.

وترددت معلومات مصدرها الإعلام الاسرائيلي ان منظمات فلسطينية هي من اطلقت الصواريخ.‏