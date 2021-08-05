أسرار الصحف ليوم الخميس 5 آب 2021

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نداء الوطن: خفايا

اعتبر مسؤول اقليمي في البنك الدولي انه في مقابل حلول 70% من الشعب اللبناني تحت مستوى خط الفقر، فقد انتقلت فئة من اللبنانيين تشمل موظفين وتجاراً بنسبة 2% من الطبقة المتوسطة الى طبقة الاثرياء نتيجة امتهان انشطة التهريب والاحتكار، حيث استحوذت على 10% من اموال المودعين ما يوحي باعادة توزيع ديموغرافي وسياسي للثروة.

طرح وسيط مقرب من "التيار الوطني الحر" على الرئيس المكلف اسناد حقيبة الداخلية من قبل شخص سني محسوب على فريق رئيس الجمهورية، وقد استمهل الرئيس المكلف لمراجعة رؤساء الحكومات السابقين.