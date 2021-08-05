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الأخبار: «كمين قواتي» في الجميزة

5
AUGUST
2021
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الأخبار: يوم 2 آب، حوّل حزب القوات ذكرى ضحايا انفجار المرفأ الى مهرجان انتخابي للرقص وإطلاق الشعارات الحزبية. كان الأمر بمنتهى الوضوح ولم يستح رئيس حزب القوات، سمير جعجع، من استغلال الركام وأوجاع الأهالي في معركته الانتخابية. وأمس، نزل القواتيون الى الشارع، كميليشيا هذه المرة، تعتدي بالضرب والسكاكين على كل من لا يعجبها كلامه. هكذا ببساطة، تعرّض أحد أهالي الضحايا للضرب من قبل شباب ينتمون الى القوات لأنه اعترض على العلم الحزبي.

 

ولأن القوات لا تزال تحنّ الى أيام الحرب الأهلية والمناطق المفروزة سلفاً، اعتقدت أن منطقة الجميزة حكر عليها، وسار فيها مناصروها وهم يصرخون: «وحدها بتحمي الشرقية القوات اللبنانية». وعند مرور مسيرة دعت إليها لجنة أهالي ضحايا المرفأ، من قرب مركز القوات في الجميزة، جرى تبادل التلاسن بين شبان شيوعيين كانوا في المسيرة، وآخرين قواتيين كانوا في الجميزة، فهرع «قبضابات» القوات الى محاصرة أحد الشباب الشيوعيين، ويدعى مازن أبو زيد حيث انهالوا عليه بالضرب بالعصيّ والسكاكين على مرأى من القوى الأمنية التي لم تتدخل.

 

على الأثر، أدخل أبو زيد الى مستشفى الجعيتاوي بعدما تعرّض لسكين في الرئة والكلية وقطع أحد شرايينه، بالإضافة الى نزف داخلي وكسور في الوجه. لم يتوقف الأمر هنا، بل تابع القواتيون همجيتهم على وسائل التواصل، فتغنّوا بالحادثة مبرّرينها بأنّ من يتعرّض للقوات «بيتكسّر»، و«من يدق الباب سيسمع الجواب».

 

من جانبه، أصدر الحزب الشيوعي بياناً أدان فيه «الكمين المدبّر والاعتداء الجبان الذي نفذته زمرة ميليشيوية من القوات اللبنانية ضد التظاهرة الشعبية التي دعت إليها لجنة أهالي ضحايا مرفأ بيروت بمناسبة 4 آب، والتي انطلقت من خليج السان جورج باتجاه المرفأ، بحجة مرورها في «منطقتهم» ــــ شارع الجميزة ــــ والذي ترافق أيضاً مع اعتداء آخر نفذته أيضاً هذه العصابة ضد أحد أهالي ضحايا المرفأ لرفضه رفع علم القوات في احتفال المرفأ». وحمّل الشيوعي القوات اللبنانية «المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء الهمجي وما قد يترتّب عليه من نتائج، كما القوى الأمنية المسؤولية أيضاً، لجهة عدم تأمين الحماية للمتظاهرين».


من جهته، افتعل حزب الكتائب هو الآخر مشكلات مع بعض المتظاهرين، وقام بعض الكتائبيين بدفع متظاهرين بسبب إطلاقهم شعارات انتقدوا فيها «الكتائب»، معتبرين أنه من «أحزاب السلطة».

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