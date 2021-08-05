جيش العدوّ يؤكد شنّ عدوان على مواقع في جنوب لبنان

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أعلن المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أن الطائرات المعادية شنّت غارات المناطق التي زعم أنه أطلقت من صواريخ باتجاه "كريات شمونة" في شمال فلسطين المحتلة أمس.

وقال أفيخاي أدرعي عبر "تويتر": "شنت طائرات حربية الليلة غارات على المناطق التي أطلقت منها اليوم القذائف الصاروخية من لبنان نحو "الأراضي الإسرائيلية" بالاضافة الى بنية تحتية تستخدم لاهداف إرهابية"، على حدّ زعمه.

وأضاف المتحدث باسم جيش العدو: "كما أغارت الطائرات الحربية على هدف آخر في المنطقة التي أطلقت منها سابقًا قذائف صاروخية نحو إسرائيل".

وأضاف: "ستتواصل الغارات وقد تتصاعد في مواجهة محاولات إرهابية لاستهداف "إسرائيل" ومواطنيها"، متابعاً: "تتحمل دولة لبنان مسؤولية ما يجري داخل أراضيها. ويحذر الجيش من مواصلة محاولات الاعتداء ضد مواطني "إسرائيل" وسيادتها".