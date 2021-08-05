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ياسين في مسيرة إتحاد نقابات المهن الحرة بذكرى 4 آب: لتسقط الحصانات لان العدالة فوق كل اعتبار

5
AUGUST
2021
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شاركت نقابة المهندسين في بيروت بالمسيرة التضامنية بذكرى 4 آب التي نظمتها نقابات المهن الحرة والتي انطلقت من امام قصر العدل بإتجاه تمثال المغترب المطل على اهراءات مرفأ بيروت، وبعد كلمة لنقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، القى نقيب المهندسين في بيروت المهندس عارف ياسين كلمة بالمناسبة جاء فيها:
بعد مرور سنة على جريمة تفجير بيروت، قلب لبنان، لا تزال جراحنا تنزف ولا تزال أنفاس الضحايا وضحكاتهم تسكن في نفوس الأهالي وفي زوايا البيوت، فكل يوم يمر دون محاسبة ودون عقاب للمجرمين ولكل الذين تسببوا بهذه الكارثة هو بمثابة محاولة قتل جديدة للبنانيين جميعاً.
ولن تُشفى جراحنا طالما العدالة لم تتحقق
ولن تهدأ نفوس أهالي الضحايا ولا نفوس اللبنانيين جميعاً طالما العدالة لم تتحقق.
اضاف: "نحن في نقابة المهندسين - بيروت طالبنا ونطالب بتحقيق العدالة من دون تأخير أو إبطاء أو مساومة وليتوقف تسلّط المنظومة الحاكمة على القضاء فالتحقيق يتم عرقلته بكل الوسائل".


وتابع: "قالوا أيام قليلة وستظهر الحقيقة وستتحقق العدالة وها قد مر عام والعدالة والقضاء يتعرضون في كل يوم لمحاولة اغتيال".


وقال: "فلتسقط كل الحصانات من أي نوع كانت لأن العدالة ترتفع وتسمو فوق كل اعتبار، وإلى قاضي التحقيق نقول له أن لا يتراجع تحت أي ضغط وتحت أي ظرف كان".

وتابع: "إن المدينة تحيا بسكانها فنحن مع حق الناس بالعودة إلى منازلهم وأحيائهم والمشاركة الفعالة في عملية إعادة الترميم والاعمار مع الحفاظ على النسيج الاجتماعي والعمراني والثقافي وسنواجه من يعمل على تغيير هوية بيروت الثقافية والعمرانية".

بيوتنا مش للبيع... بيوتنا هويتنا وتاريخنا.

وإننا في نقابة المهندسين ساهمنا وجاهزون للمساعدة (حسب إمكانياتنا) وذلك بتقديم كل ما يلزم من خبرات موجودة من كل الاختصاصات. ولنعمل معا" على الحفاظ على ما تبقى من بناء الاهراءات في المرفأ و تدعيمها وترميمها لتكون معلما شاهدا على الجريمة وشاهدا على إرادة الحياة عند اللبنانيين".

واعتبر "أن في عملية إعادة ترميم وبناء مرفأ بيروت سنواجه ونرفض أي تصميم وأي مخطط غريب وهجين لا يتلاءم مع المحيط العمراني للمرفأ ومع علاقة المرفأ بالمدينة ودورها".

وقال: "لن ننسى، لن نسامح... لن ننسى مهما حاول حكام السلطة افتعال الصراعات فيما بينهم لشد عصب كل جماعته ولصرف الأنظار عن الكوارث التي نعيشها. لن ننسى مهما حاولت المنظومة الحاكمة افتعال الأزمات المتلاحقة لجعل اللبنانيين يصرفون أوقاتهم لتأمين حاجاتهم اليومية فالذل والقهر لن يطول ولن يدوم".

وختم بالقول: "وجودكم اليوم هنا يؤكد أن العدالة ستتحقق وأن عملية استعادة اللبنانيين لبلدهم قد بدأت".


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