سبوتنيك والكهرباء والطاقة البديلة.. لقاءات مهمة لحب الله وحسن في موسكو

A + A -

إلتقى وزيرا الصناعة الدكتور عماد حب الله والصحة الدكتور حمد حسن في إطار زيارتهما العاصمة الروسية موسكو لاستكمال التحضيرات في شأن توقيع الاتفاقية بما يخص لقاح سبوتنيك، وزير الصحة الروسي ورئيس صندوق الاستثمار الروسي الوطني المباشر كيريل ادفودكا. كما كان هناك لقاء مهم جدا مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص للتعاون الدولي في موضوع الطاقة الكهربائية سرغيش مادكو وجرى البحث خلال اللقاء المطول في مشاكل الكهرباء ومواضيع تتعلق بالمنشآت والبنى التحتية والطاقة البديلة واستعمال الذكاء الاصطناعي وتبادل المعطيات التي تهم الجانبين في مجالات التعاون والاستثمار الاقتصادي. وكان اللقاء مثمرا وسيتبعه مباحثات على اكثر من صعيد.