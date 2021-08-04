صدور التقرير اليومي لمستشفى الحريري وهذا ما جاء فيه

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أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:

- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 412 فحص

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 37

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 5

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1228 حالة شفاء

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 11

- حالات وفاة: 0