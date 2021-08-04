living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ستخلُدين بيروت (بقلم جومانا ناهض)

4
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بقلم جومانا ناهض -


ستّ الدّنيا، أمّ الشّرائع، زينة العواصم وغيرها من الأسماء الّتي أعطيت لكِ لكن يبقى أعظم اسم، اسمكِ، " بيروت".
سنة مضت على أشنع جريمة ارتُكبت بحقّك. سنة على أفظع زلزال حاولوا من خلاله أن يدمّروا أساساتكِ. سنة على تفجير كانت لذّة مفتعليه إيقاع أكبر عدد من الضّحايا وكسر معظم أحلام النّاس وتدمير كلّ مأوى لهم. سنة على صراخ الزّوجات المفجوعات، ودموع الإخوة على الفراق وعذاب الأمّهات على كسر القلب، كلّ ذلك لمحو ذكراك يا بيروت. لكنّهم لم ينجحوا ولن ينجحوا فبيروت عقيدة إيمان مهما اعترتها شكوك لا يهتزّ الإيمان بها.
نحن نؤمن بأنّ بيروت صلبة، مقاومة، عادلة. كما نؤمن بأنّ بيروت نقاء البياض، فرح العيون، موسيقى الآذان.
لن يفيدهم التّلكؤ في كشف حقيقة من غار منكِ يا بيروت، لن يُعليهم التّنصّل من مسؤوليّاتهم تجاه من ترك آثار شرّه على جهّاتك الأربع، لن يهنأوا في نومهم فصوت آلامك يا بيروت سيتفجّر على مخدّاتهم.
بيروت اليوم دامعة وقلوبنا متكسّرة، لكنّنا سنعيدكِ "بيروت" وسيبقى لبنان راية تعلو كلّ الرّايات. تفجيرهم سيرتدّ عليهم وآلامنا ستصبح آلامهم لكنّنا سننتصر مع العدالة وهم سينكسرون، سيرحلون، سيُنتسون...

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout