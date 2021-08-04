عمال الاهراءات يؤدون التحية لضحايا المرفأ

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تحيةً لأرواح شهداء اهراءات مرفأ بيروت الذين سقطوا في انفجار المرفأ وتقديرًا لتضحيات جرحى الاهراء، نظّمت نقابة موظفي وعمال اهراءات الحبوب في لبنان بالتعاون مع إدارة واستثمار اهراءات مرفأ بيروت، ، وقفة رمزية في مكان الانفجار قرب الاهراءات حضرها جرحى وموظفو الاهراءات، تخللها الوقوف دقيقة صمت حزنا على ارواح شهداء الاهراءات. كما وُضِعَ اكليلاُ على النصب التذكاري الذي اقامه الجيش اللبناني في المكان تخليداً لذكراهم حمل شعار "بدمائمهم رَوَوا قمحَ لبنان"، وقد تم تكريم الجرحى في هذه الوقفة الرمزية بإعطائهم درع عربون تقدير لتضحياتهم في الاهراءات.