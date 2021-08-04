بانو: ٤ آب نكبة وطنية مأساوية لا تُنتسى، وهي وليدة الحصانات والمحميات التي يتمتع بها القيّمين على المرفأ

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استذكر عضو تكتل لبنان القوي النائب العميد أنطوان بانو خلال مداخلة صحافية له ذكرى ٤ آب الموجعة التي لا يمحيها النسيان والتي برأيه حوّلت بيروت من عاصمة للجمال إلى عاصمة الدمار، معتبراً أنّ نكبةً وطنية مأساوية حلّت بأهلنا جعلتنا ندفن تحت التراب خيرة شبابنا وأولادنا.

وسلّط النائب بانو الضوء على الوضع الهجين وغير القانوني السائد في مرفأ بيروت منذ تعاقب اللجان المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت على مدى سنوات طويلة والتي حوّلت هذا المرفق العام إلى جزيرة مافياوية متفلّته من أي رقابة. ورأى أنّ كارثة الرابع من آب التي هزت الإنسانية إنما هي نتيجة ووليدة سنوات من الفساد والتلكؤ والتفلت من كل أنواع الرقابات، والحصانات والوساطات والمحميات السياسية والطائفية التي يتمتع بها لصوص المرفأ الذي جعلوا منه جزيرة متفلتة مستقلة عن كنف الدولة. وذكّر بأنه لطالما دقّ ناقوس الخطر حيال وضع المرفأ الشاذ منذ أن تبوّأ منصبه النيابي عام ٢٠١٨، ولكن للأسف وقعت هذه الفاجعة الوطنية الإنسانية.

واستذكر النائب العميد المحطات العديدة التي حذر فيها من عرش الفساد في مرفأ بيروت، بدءاً من تسليطه الضوء في جلسة الثقة للحكومة عام ٢٠١٩ على وضع مرفأ بيروت الذي لا يدخل في اي اطار مؤسساتي قانوني وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية، وهو متفلّت من اي رقابة لوزارة المالية او ديوان المحاسبة، إلى السؤال الذي وجهه بتاريخ ١٣ حزيران ٢٠١٩ الى الحكومة سائلاً إياها لماذا لا تعمد إلى وضع النصوص والأطر القانونية اللازمة التي من شأنها أن ترقى بمرفأ بيروت إلى مؤسسة عامة، ومطالباً إياها بصورة عاجلة بتكليف شركة تدقيق استشارية عالمية للتدقيق في الحسابات المالية لمرفأ بيروت منذ تاريخ تعاقب اللجان المؤقتة ولغاية يومنا هذا، وصولاً إلى الإخبار الذي تقدم به بتاريخ ١٩ كانون الأول عام ٢٠١٩ لدى النائب العام المالي في لبنان القاضي علي ابراهيم ضد اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت بتهمة استغلال النفوذ وهدر المال العام في مرفأ بيروت.

وتابع النائب بانو بالقول إنه ابن المؤسسة العسكرية التي قدمت الكثر من التضحيات في الأرواح ومن عائلة قدمت شهداء على مذبح الوطن، وأنه يعرف تماماً معنى الشهادة. فإجلالاً لأرواح الشهداء الذين سقطوا، أقلّ ما نفعله هو أن نسقط كل أنواع الحضانات والمحميات. وأشار إلى أنّه لا يكفي أن نواكب الفاجعة تشريعياً عير إقرار القانون رقم ١٩٤ الذي صدّقته الهيئة العامة ووقعه فخامة الرئيس، ولا يكفي إقرار قانون يساوي ضحايا انفجار المرفأ بشهداء الجيش اللبناني، بل أقلّ الواجب أن نواكبها عملياً من خلال مناشدة رئيس المجلس عرض طلب المحقق العدلي على المجلس للتصويت لإسقاط كل الحصانات، خاتماً بالقول إنّ طمس الحقائق ممنوع، ولا يجب أن تقف مسألة الحصانات حاجزاً أمام سير العدالة.