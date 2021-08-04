الديار: مصادر أمنية تخشى من انفلات الوضع في الشارع

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

بات محسوما ان التحركات لن تبقى في اطارها السلمي، اذ تشير معلومات «الديار» ان اهالي الضحايا اتفقوا في ما بينهم على الحفاظ على سلمية نشاطات فترة ما بعد الظهر مع مجموعات «الحراك المدني» على ان يبدأ التصعيد في فترة المساء وبالتحديد بعد القداس.

وتقول مصادر مطلعة على الحراك المرتقب ان الوجهة بعد المرفأ ستكون على الارجح محيط مجلس النواب وعدد من منازل السياسيين المشمولين في لائحة المحقق العدلي، مضيفة:»حتى الساعة لا اتفاق نهائيا بين مجموعات الحراك حول الاهداف الواجب التوجه اليها، لذلك قد يتم تقسيم المجموعات ما يؤدي لتخفيف الضغط الامني والعسكري عليها».

وتخشى مصادر أمنية انفلات الوضع في الشارع، لافتة الى حالة استنفار اعلنت منذ ساعات ما بعد ظهر يوم امس ستستمر حتى صباح يوم الخميس،مضيفة لـ»الديار»:»لا شك نخشى الفتنة ونخشى دخول طابور خامس على الخط.. لكننا في جهوزية تامة للتعاطي مع كل السيناريوهات».