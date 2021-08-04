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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 4 آب 2021

4
AUGUST
2021
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 الأخبار: عام على الفاجعة: خذلان وغربان

نصر الله: استيراد المحروقات والدواء من إيران... قريباً

 

 

 


البناء: حبس أنفاس في إحياء 4 آب مع التلويح بحدث كبير …وأهالي الشهداء يتبرأون / الانقسام السياسي حول عدم تحمّل مسؤولية الفشل في الحكومة والتحقيق / الجيش يقبض على مطلوبين في خلدة …ونصرالله يتحدّث السبت «عن كل شيء» /

 

 

 



نداء الوطن: بين 4 آب 2020 و4 آب 2021
الإرتطام الكبير يُحاكي الإنفجار الكبير

 

 

 

 

اللواء: ذكرى المأساة: غليان في بيروت وتضامن دولي في باريس
عون يتعهّد بالسعي مع ميقاتي لتذليل عراقيل حكومة إنقاذية.. والوقائع مغايرة بانتظار الغد

 

 

 

 

الديار: عام على انفجار المرفأ: تحقيقات تتخبط بالحصانات وترقب صدور القرار الظني قبل نهاية العام
سخط شعبي عارم يطبع تحركات اليوم وتصعيد ليلي مرتقب وخوف من «طابور خامس»
3 أشهر صعبة جدا على لبنان...ومصادر تحذر: بدأ اللعب الدولي على الوتر الأمني!

 

 

 


النهار: 4 آب 2021 دولة مشبوهة تخطف الحقيقة

 

 

 

 

الجمهورية: التأليف أسير الشروط والسقوف

 

 

 

 

the daily star: Lebanon to mark port blast anniversary

 

 

 


l'orient le jour: Les victimes de l'infamie du 4 août 2020

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