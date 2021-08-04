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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 4 آب 2021

4
AUGUST
2021
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
قال مصدر دبلوماسي إنّ توسيع نطاق المعنيين بتحالف للردّ على إيران تحت شعار اتهامها باستهداف الناقلة «الإسرائيلية» يهدف لاحتواء خوف القيادة «الإسرائيلية» من تبعات الردّ وإحاطتها بتحالف غربي وسعي واشنطن لجعل الردّ بخطوات دبلوماسية وليس عسكرية لذات السبب والذريعة هي أنّ تجميع الحلفاء بوجه إيران يستدعي عدم اللجوء للخيار العسكري…

 

خفايا

قالت مصادر أمنية شرقية إنّ تحقيق المرفأ يجب أن يبدأ من أنّ بوارج عسكرية غربية أميركية وفرنسية وبريطانية وألمانية زارت مرفأ بيروت طيلة فترة وجود النترات، وسبقها مسح أمني دقيق، فإذا لاحظ وجود النترات ولم يعتبرها خطراً فتلك براءة لكثيرين، أما إذا كان يعلم بوجودها وخطرها لكن لها مهمة فتلك هي المؤامرة وفيها شركاء في الداخل والخارج…

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
لا يخفي مرجع حليف رغبته الجامحة باستعادة واحدة من وزارتين سياديتين، في إطار اشتباك غير مسبوق.


غمز
تتابع عاصمة أوروبية بصورة مباشرة، عبر خط ساخن، مجريات عملية التفاوض على هيكلية الحكومة جلسة بجلسة.


همس
يبلغ التجاذب الدولي – الاقليمي أوجه في الأسابيع المقبلة، وسط تزايد المخاوف من حرائق واسعة!

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

تبين ان بعض شركات تصنيع الادوية تقوم باعادة تصدير المواد الاولية اللازمة للتصنيع التي استوردتها بموجب آلية الدعم، مما أدى الى انقطاع بعض الادوية المصنعة محلياً.

 

طلبت جمعية المصارف من كافة المصارف التجارية توحيد شروط وأصول ونموذج البطاقة الائتمانية التي سيتم اصدارها لصالح المودعين المستفيدين من التعميم رقم 158 الصادر عن حاكم مصرف لبنان.

 

توقعت مصادر مراقبة ألا يتم قطع الطرق في خلدة والناعمة في المدى المنظور بعد التدابير الأمنية التي اتخذها الجيش اللبناني والتوقيفات التي قام بها بعد حادث خلدة.

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