الotv في الرابع من آب: “الحقيقة لبيروت“ (تقديم جورج عقل وغريس مخايل)

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تفتح الotv هواءها في الرابع من آب استذكارا للانفجار الفاجعة الذي دمر الحجر وقتل البشر وابكى عيون اللبنانيين وحرك العالم.

وفي الذكرى تخصص الotv كل برامجها للوقوف عند مجريات هذا النهار والمسار الذي سلكته الامور منذ حينه لتتوج البرمجة بحلقة تحت عنوان“الحقيقة لبيروت“ (تقديم جورج عقل وغريس مخايل)

الحلقة تجمع ما بين التقارير الانسانية مع اهالي شهداء الرابع من آب وبعض ضحاياه الذين نجوا بأعجوبة من الانفجار الكارثة. وتضيء الحلقة ايضا على مسار التحقيقات، حاجات بيروت وواقع اعادة الاعمار بعد عام على الفاجعة.

حلقة الحقيقة لبيروت تعرض الاربعاء بعد الاخبار وتمتد لاكثر من ثلاث ساعات وقد شارك في الاعداد الزميل جورج عبود وقد جندت لها القناة طاقمها وفق الامكانات المتاحة.