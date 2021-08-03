وزير الإتصالات يحترم حرية الرأي والتعبير... التفاصيل

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أصدرت وزارة الاتصالات البيان الآتي: "تداول ناشطون على صفحات وسائل التواصل الاجتماعية خبرا عن (احتمال قطع الارسال وخدمة الانترنت غدا في الرابع من آب، بهدف عرقلة التحركات والتجمعات والتواصل)، يهم وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال المهندس طلال أن يؤكد احترامه حرية الرأي والتعبير، ويكرر تشديده ألا نية مطلقا لقطع الانترنت او الاتصال، وإنما العكس هو صحيح، من خلال اصراره الدائم على التأمين الفوري والاستثنائي لكل ما يلزم شركتي الخلوي لمواكبة وتلبية حاجة المواطنيين واستمرارية الانترنت والاتصالات في هكذا احداث.

ويدعو إلى عدم بث الإشاعات والبلبلة في هذا الاطار، إذ إن الاوضاع ليست في حاجة إلى المزيد من التأزم في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.