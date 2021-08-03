النمور في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: هي حلقة في مسلسل مجرم آثم يهدف الى تدمير الكيان اللبناني

في الذكرى الاولى لجريمة انفجار المرفأ النكراء، نؤكد على تضامننا ووقوفنا الى جانب اخوتنا المصابين واهالي الضحايا الشرفاء الابرار في هذا المصاب الأليم الذي ضرب قلب لبنان النابض وقتل وجرح خيرة ابنائه. واننا نعاهدهم بالبقاء الى جانبهم وتسخير مختلف طاقاتنا في سبيل هذا الملف الانساني النازف وصولاً الى استكمال التحقيقات ورفع الحصانات وكشف جميع الفاعلين والمتورطين وسوقهم الى المحاكم ومجازاتهم بأقصى العقوبات تحقيقاً للعدالة. كما ونشجب محاولات استثمار هذه الجريمة الانسانية الخطيرة، والتي هي حلقة في مسلسل مجرم آثم يهدف الى تدمير الكيان اللبناني وقتل واذلال ابنائه ومن ضمنه حرق اراضيه وتجويع الناس وقطع الدواء ورغيف الخبز عنهم واذلالهم بوسائل شتى بهدف تفريغ البلاد من اللبنانيين خدمة لمشاريع التوطين والتجنيس ووضع اليد على ثروات البلاد. هذه المشاريع التي لا يمكن مواجهتها الا من خلال وحدة الصف وبناء مؤسسات وطنية نزيهة وفاعلة.

سائلين الرب الإله ان يحتضن الضحايا الابرار ويجلسهم عن يمينه ويبلسم جراح المصابين ويلهم أهالي الضحايا، واللبنانيين عامة، الصبر والسلوان.