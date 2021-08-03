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اجراءات متعلقة بالقادمين الى لبنان من هذه الدول ابتداءً من 6 آب

3
AUGUST
2021
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تعلن شركة طيران الشرق الاوسط -الخطوط الجوية اللبنانية، أنه ابتداءً من 6/8/2021 سيخضع جميع الركاب القادمين الى لبنان للإجراءات التالية:

 

الفئات الملزمة بالحجر الفندقي

الركاب القادمين من: المملكة المتحدة - قبرص - تركيا - البرازيل -الإمارات العربية المتحدة - العراق -الهند - ملاوي - أثيوبيا - زامبيا - ليبيريا - كينيا -غامبيا وسيراليون (وليس الركاب العابرين عبر هذه الدول) الزامية حيازة حجز فندقي على نفقتهم الخاصة، لمدة 4 أيام / 3 ليال في أحد الفنادق المعتمدة. لا يسمح للركاب الذين ليس لديهم حجز فندقي بالصعود على متن الطائرة .

 

الفئات المستثناة من الحجر الفندقي

-البعثات الدبلوماسية الوطنية و الاجنبية وعائلاتهم على أن تلتزم بالحجر لمدة أربعة أيام في مقر إقامتها.

-الركاب الذين سبق أن تلقوا جرعة واحدة على الاقل من أي لقاح Covid-19 دون تحديد للمدة.

-الركاب الذين أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا منه ضمن مدة تسعون يوماً قبل تاريخ سفرهم الى لبنان وذلك بعد ابراز وثيقة رسمية تثبت ذلك.

-الركاب العابرون براً الى سوريا عبر مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت.

-الركاب القاصرون دون 18 سنة سواء كانوا قادمين بمفردهم أو برفقة أهلهم.

الفئات الملزمة بإجراء فحص PCR قبل القدوم الى لبنان

على جميع الركاب، أن يكونوا قد أجروا فحص PCR مع إلزامية وجود رمزQR في إحدى المختبرات المعتمدة وذلك خلال 96 ساعة كحد أقصى من تاريخ صدور نتيجة الفحص لغاية الوصول الى لبنان وأن يقوموا بإظهار نتيجة الفحص عند تسجيل الحقائب. و لا يسمح للركاب الذين لا يحملون نتيجة فحص سلبية بالصعود على متن الطائرة القادمة الى لبنان.

الفئات المستثناة من إجراء فحص PCR قبل القدوم الى لبنان

- الركاب الذين مر على تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح Covid-19 أو جرعة كاملة من لقاح Covid-19 (الذي هو عبارة عن جرعة واحدة فقط)، فترة لا تقل عن أسبوعين.

- الركاب الذين أصيبوا بفيروس كورونا ضمن مدة تسعون يوماً تسبق تاريخ سفرهم الى لبنان بعد إبرازهم وثيقة رسمية تثبت ذلك.

ملاحظة: يخضع جميع الركاب القادمين الى لبنان لفحص PCR عند وصولهم الى مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت، بإستثناء الاطفال دون 12 سنة و قوات اليونفيل.

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