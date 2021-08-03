أرقام كورونا اليوم ستكون الأعلى في الأسبوع!؟

حذّر مدير عام مستشفى الحريري الجامعي فراس أبيض من ارتفاع أعداد الاصابات بفيروس كورونا في لبنان.

أشار مدير عام مستشفى الحريري الجامعي فراس أبيض الى أنه بالأمس، تم تلقيح ١٧١٠ اشخاص في مركز اللقاح التابع للمستشفى. كما تم إعطاء الآلاف من الجرعات في مراكز اللقاح الأخرى في لبنان. هل يمكن للقاح وقف موجة كورونا القادمة؟ هذا هو الهدف، على الرغم من أن متحور دلتا أثبت أنه يمثل تحديًا كبيرًا.

وفي سلسلة تغريداتٍ نشرها عبر حسابه على موقع تويتر وقال:" تُظهر بيانات حديثة في مختبراتنا أن ٨٠% من فحوصات PCR الإيجابية كانت لمرضى غير مُلقحين، و ٩% لمرضى تلقحوا جزئيًا، و١١% لمرضى مُلقحين بالكامل. الأهم من ذلك، الغالبية العظمى من المرضى الذين احتاجوا لدخول المستشفى كانوا ممن لم يتلقوا اللقاح. اللقاح مفيد كما يظهر الرسم البياني".

وتابع أبيض:" ومما يثير القلق، أن عدد طلبات نقل مرضى مصابين بكورونا إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي، آخذ في الارتفاع بشكل حاد. من الواضح أن العديد من المستشفيات لم تعد فتح وحدات كورونا الخاصة بها ولو جزئيًا. من المهم معرفة القدرة الاستيعابية الحالية، وينبغي اتخاذ تدابير لزيادتها".

وأضاف:" سيكون معدل الزيادة في انتشار متحور دلتا أكثر وضوحًا عندما يتم إصدار أرقام كورونا الجديدة الليلة. تميل أرقام الثلاثاء إلى أن تكون الأعلى في الأسبوع، لأنها تتضمن بعض نتائج الفحوصات المتراكمة من عطلة نهاية الأسبوع. ستكون اي زيادة كبيرة في الاعداد خبرا سيئاً".

وفي سياقٍ مُتّصل قال أبيض:" نجد أنفسنا اليوم في حالة أسوأ مما كنا عليها قبل عام على جبهات عدة. محاولات الخروج من الازمات المتلاحقة تعارضها تطورات جديدة. مع اللقاح، جاء متحور دلتا. ومع ذلك، فإن حظنا لا بد أن يتغير، فنحن نستحق استراحة محارب. نأمل أن يأتي ذلك قريبا".