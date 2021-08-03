أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 3 آب 2021

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

لفتت الإنتباه مواقف صادرة عن هيئات مقرّبة من السفارات الغربية في لبنان تشكك بصدقية إجراء الإنتخابات في ظلّ سلاح حزب الله بصورة تنقل السيناريو العراقي الى لبنان، وتساءلت عما إذا كانت معلومات السفارات عن فشل الرهان على المجتمع المدني وراء هذا التغيير…؟

خفايا

تسعى الجهات الأمنية والقضائية الى البحث عن صلة بين أحداث خلدة وإحياء ذكرى تفجير مرفأ بيروت من حيث التوقيت في ظلّ تقارير أمنية تحدثت عن تدبير أحداث أمنية كبرى تستهدف استدراج حزب الله الى مواجهات مسلحة، وبين المواقف اللافتة التي صدرت عن بعض الشخصيات والجمعيات.

اللواء: أسرار

همس

استنفرت سفارات نافذة في بيروت طواقمها لمتابعة مجريات التحركات الشعبية غداً لمناسبة مرور سنة على انفجار 4 آب؟



غمز

لا يُبدي حزب حليف ارتياحاً لإطلالات رموز تيّار موالٍ، نظراً لحجم الاستفزازات التي تتضمنها بين وقت وآخر..



لغز

نصح تيّار مسيحي حلفاءه بتقديم كل التسهيلات لتأليف الحكومة، تجنباً للوصول إلى فراغ خطير مع نهاية الولاية الرئاسية.



نداء الوطن: خفايا

طُرح اسم احد المحامين في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والذي يشغل منصب المحامي الرئيسي الممثل القانوني للمتضررين في قضية اغتيال جورج حاوي، لتولي حقيبة العدل في التشكيلة الحكومية العتيدة.

تعاني مؤسسة مياه البقاع من فراغ اداري يهدد استمراريتها وتردد ان السبب اعتكاف رئيس مجلس الادارة - المدير العام عن القيام بمهامه وسفره، بهدف البحث عن فرصة عمل في دولة الامارات العربية المتحدة.

شكا مطلعون على ما يجري في منشآت الزهراني من تحكم رئيس قسم دائرة التحميل ومدير المنشآت المدعومين سياسيا بتوزيع استنسابي للمحروقات ما يتيح تسربها الى طرقات غير مشروعة. ودعوا المعنيين الى وضع اليد على المخالفات.