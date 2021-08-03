living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 3 آب 2021

3
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

لفتت الإنتباه مواقف صادرة عن هيئات مقرّبة من السفارات الغربية في لبنان تشكك بصدقية إجراء الإنتخابات في ظلّ سلاح حزب الله بصورة تنقل السيناريو العراقي الى لبنان، وتساءلت عما إذا كانت معلومات السفارات عن فشل الرهان على المجتمع المدني وراء هذا التغيير…؟

خفايا

تسعى الجهات الأمنية والقضائية الى البحث عن صلة بين أحداث خلدة وإحياء ذكرى تفجير مرفأ بيروت من حيث التوقيت في ظلّ تقارير أمنية تحدثت عن تدبير أحداث أمنية كبرى تستهدف استدراج حزب الله الى مواجهات مسلحة، وبين المواقف اللافتة التي صدرت عن بعض الشخصيات والجمعيات.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
استنفرت سفارات نافذة في بيروت طواقمها لمتابعة مجريات التحركات الشعبية غداً لمناسبة مرور سنة على انفجار 4 آب؟


غمز
لا يُبدي حزب حليف ارتياحاً لإطلالات رموز تيّار موالٍ، نظراً لحجم الاستفزازات التي تتضمنها بين وقت وآخر..


لغز
نصح تيّار مسيحي حلفاءه بتقديم كل التسهيلات لتأليف الحكومة، تجنباً للوصول إلى فراغ خطير مع نهاية الولاية الرئاسية.

 

 


نداء الوطن: خفايا

طُرح اسم احد المحامين في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والذي يشغل منصب المحامي الرئيسي الممثل القانوني للمتضررين في قضية اغتيال جورج حاوي، لتولي حقيبة العدل في التشكيلة الحكومية العتيدة.

 

تعاني مؤسسة مياه البقاع من فراغ اداري يهدد استمراريتها وتردد ان السبب اعتكاف رئيس مجلس الادارة - المدير العام عن القيام بمهامه وسفره، بهدف البحث عن فرصة عمل في دولة الامارات العربية المتحدة.

 

شكا مطلعون على ما يجري في منشآت الزهراني من تحكم رئيس قسم دائرة التحميل ومدير المنشآت المدعومين سياسيا بتوزيع استنسابي للمحروقات ما يتيح تسربها الى طرقات غير مشروعة. ودعوا المعنيين الى وضع اليد على المخالفات.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout