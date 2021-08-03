الأخبار: "القوات" تستثمر في دماء الشهداء

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الأخبار: يواصل حزب القوات اللبنانية الاستثمار في دماء شهداء تفجير مرفأ بيروت وتوظيفها للتصويب على خصومه، وكأنه ليس في صلب المنظومة وأحد شركاء الفساد، فضلاً عن تورطه في تأجيج الفتنة والخطاب الطائفي منذ 17 تشرين.

وقد نظم الحزب أمس مسيرة انطلقت من الأشرفية باتجاه المرفأ بعنوان «وحياة اللي راحوا رح تتحاكموا»، وتوجّه رئيس الحزب سمير جعجع «ممثلاً» أهالي الشهداء إلى «المسؤولين عن انفجار المرفأ إهمالًا أو فعلًا، شراكةً أو تواطؤاً، فمهما تهرّبتم، ومهما تحوّرتم، ومهما تنصّلتم، ومهما تبرّأتم، ومهما حاولتم عرقلة العدالة، وحياة يللي راحوا، رح تتحاكموا».