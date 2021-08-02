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بشرى سارة.. لبنان أول دولة عربية تصنّع لقاح سبوتنيك v على اراضيها

2
AUGUST
2021
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كتب النائب السابق أمل ابو زيد:


"يسعدني بعد سلسلة من الاجتماعات والاتصالات بين بيروت وموسكو وبينها لقاء مثمر مع رئيس مجلس ادارة شركة "أروان للصناعات الدوائية" عبد الرزاق يوسف والمديرة العامة الدكتورة رويدا دهام، الاعلان عن أنه سيُوقّع غداً في موسكو توقيع اتفاق تجاري وخطة العمل مع هيئة الاستثمار الروسي لنقل المعرفة الفنية إلى شركة"أروان للصناعات الدوائية في لبنان" بهدف تمكين هذه الشركة من تصنيع لقاح "سبوتنيك v" في لبنان لسد حاجاته الداخلية وحاجات الدول المجاورة.


ومع توقيع هذا الاتفاق غداً في روسيا سيكون لبنان الدولة العربية الاولى التي تصنّع لقاح سبوتنيك v على اراضيها، وسيتم تصنيع ملايين اللقاحات سنوياً بما يكفي حاجة لبنان من اللقاحات لمواجهة فيروس" كورونا"على أن تُصدّر الكميات الباقية على الدول المجاورة.


وما كان لهذا الانجاز أن يتحقق لولا جهد السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف ووزير الصناعة عماد حب الله ومواكبة وزير الصحة حمد حسن والسفير اللبناني في روسيا شوقي بو نصار، وطبعاً التحية الكبرى تبقى لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي كان الداعم الأول والمتابع بإهتمام لهذا الحدث والذي يشرّفنا أن نهديه هذا الانجاز."

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