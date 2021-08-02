الهيئة الصحية تردّ بعنف على رولى الطبش!

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أسفت المديرية العامة للدفاع المدني – جمعية الهيئة الصحية الإسلامية "لما صدر من افتراءات واتهامات كاذبة من النائب رولى الطبش على إحدى القنوات التلفزيونية، إذ اتهمت الفرق الإسعافيّة وسيارات الإسعاف التابعة للجمعية بنقل أسلحة حربية خلال تشييع المغدور الشهيد علي شبلي".



وأكدت الجمعية على أن "هذا الاتهام الظالم هو عدوان عليها، ويمثل تهديداً مباشراً لكل الفرق الصحية الإنسانية ويعرّضها لخطر الاعتداء ويبيح دمها"، مشيرة الى أن "هذا الاتهام الخطير يجب أن يكون محل إدانة من الجميع خصوصاً انه يطال حاملي الرسالة الإنسانية الذين كانوا سبّاقين في تقديم أرواحهم فداء لأرزاق وأرواح المواطنين كافة".



وفي الختام، أكدت الجمعية حرصها على خدمة جميع المواطنين كما هو عملها دائماً، وهي تلتزم بأعلى المعايير الدولية في عملها الإنساني.