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ميقاتي في بعبدا.. هذا ما قاله بعد اللقاء

2
AUGUST
2021
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، الرئيس المكلف نجيب ميقاتي حيث استكمل معه البحث في مسار تشكيل الحكومة.

 

وبعد اللقاء، صرح الرئيس ميقاتي للصحافيين فقال:
"في اجتماعنا اليوم أخذ موضوع الحوادث الامنية التي حصلت بالأمس حيزا مهما، وهي حوادث مؤسفة ونتمنى ان يكون قد تم وضع حد نهائي لها بفضل جهد الجيش والقوى الامنية . الجيش، وفي يوم عيده ، قدم للبنانيين هدية بحفظ الأمن ووأد الفتنة، وهو يؤكد يوما بعد يوم أنه حامي هذا الوطن. شكرا لقيادة الجيش وللضباط وللافراد ونحن نعلم كم يعانون.

 

اما في ما يتعلق بالحكومة، فبكل صراحة كنت اتمنى ان تكون وتيرة تشكيل الحكومة أسرع مما هو حاصل، وان نكون انجزنا الحكومة لنزفها للبنانيين قبل 4 آب، هذا التاريخ الذي شكل نكبة كبيرة في لبنان اصابت جميع اللبنانيين، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. علينا ان نجعل المواطن يشعر، بعد سنة من غياب الدولة والحكومة، انه باتت هناك حكومة ودولة. اليوم لا يمكننا ان نعتب على الاهالي والمتضررين، لأنه على مدى سنة، لم يكن هناك وجود للدولة ، وكان واجبنا ودورنا ان نكون الى جانبهم في ذكرى 4 آب. فخامة الرئيس لديه ارتباطات غدا كل النهار، وهو يريد التهيئة لمؤتمر الدول المانحة في الرابع من آب، ولهذا السبب اتفقنا على معاودة الاجتماع يوم الخميس المقبل."

 

وردا على سؤال، أجاب : بكل صراحة المواطن اللبناني ملّ كلام المحاصصة، وهذه الحقيبة لفلان او فلان، وكأننا نتحدث عن شقق مفروشة يريد كل شخص الحصول عليها. البلد يحتاج الى انقاذ، فاما ان نتعالى جميعا فوق كل الاعتبارات، والا سنبقى جميعا في اماكننا. ولكي اتفادى ان نحرّك "وكر الدبابير"، ونبدأ بالاختلافات، انطلقت في مهمتي من مبدأ الحفاظ على نفس التوزيع المذهبي والطوائفي الذي كان معتمدا في الحكومة السابقة، تفاديا لأي خلاف جديد، ولم انطلق، لا من مبدأ طائفي او مذهبي، لان اللبناني لم يعد يريد ان يسمع لا بمحاصصة او بطائف او بدستور، بل يريد حكومة تشكل رافعة له، ولا تتتسبب باحباط اضافي له.

 

وردا على سؤال اجاب : قلت واكرر ان لكل انسان طبعا، شخصية ومنطلقات معينة في اي مقاربة يجريها. انا نجيب ميقاتي، وهناك مسائل اتوافق بشأنها مع الرئيس الحريري ، وهناك مسائل قد نختلف عليها، ولكن ما يجمعنا هو الوطنية وحب البلد.

 

وختم ردا على سؤال قال : بالنسبة لي المهلة غير مفتوحة، وليفهم مَنْ يريد ان يفهم.

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