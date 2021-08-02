القاضي عقيقي باشر تحقيقاته في أحداث خلدة

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كلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، مخابرات الجيش إجراء التحقيقات الأولية والتحريات والاستقصاءات اللازمة، لتوقيف المتورطين في أحداث خلدة، بدءًا من قتل المواطن علي شبلي، وصولاً الى الاشتباكات التي حصلت أمس، وتحديد هويات المسلحين الذين اشتركوا في الاشتباكات التي أسفرت عن سقوط ضحايا وتوقيفهم، وأمر بإجراء مسح ميداني لمسرح الاشتباكات. وطلب من قوى الأمن الداخلي ايداعه المحاضر التي أعدتها بخصوص هذه الأحداث.



وكان القاضي عقيقي باشر تحقيقات الأولية منذ مساء أمس، بإشراف مباشر من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات،الذي أعطى توجيهاته اللازمة بذلك.