جان قهوجي: كلام وكيلي لا يمثلني!

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أكد قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، في حديث تلفزيوني أن "كلام وكيلي المحامي أنطوان طوبيا الذي اتهم فيه حزب الله بتغطية تهريب نيترات الأمونيوم إلى سوريا لا يمثلني، وهو بمثابة تحليل شخصي صدر عنه".



وفي وقت سابق، أشار طوبيا، إلى أن "قائد الجيش وفقاً للاصول، وكما في أي نزاع يتعلق بالوطن، يكلّف الخبراء بالكشف على الموضوع"، مشدداً على أن "قيادة الجيش والمؤسسة العسكرية ليس لديها أي شيء داخل مرفأ بيروت".



وحول تقرير مكتب التحقيق الفيدرالي، أكد طوبيا، في حديث تلفزيوني، أنه "لا يمكن لأي حزب أو إنسان في لبنان أن يسرق هذه المواد، بالتالي الكمية التي سُرقت ذهبت إلى دولة شقيقة على حدودنا ولديها حرب"، لافتاً إلى أنه "يتابع الأخبار ويعرف ذلك، ونحن نعرف الوضع السوري في لبنان وأنهم يمكنهم القيام بما يريدون. هذه الأمور لا تتطلب "تغطاية". وبعد سؤال عما إذا كان "حزب الله" هو الذي يغطيهم، قال طوبية: "اللي بدك اياه قوليه".