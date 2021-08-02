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الرئيس عون منح السفير القطري وسام الأرز الوطني تقديراً لدوره في تعزيز العلاقات اللبنانية - القطرية

2
AUGUST
2021
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، سفير دولة قطر في لبنان السفير محمد حسن جابر الجابر في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية في لبنان.

 

ونوّه الرئيس عون خلال اللقاء، بالجهود التي بذلها السفير الجابر لتعزيز العلاقات اللبنانية- القطرية في مجالات عدة، لا سيما خلال الفترة الأخيرة، نتيجة الظروف العصيبة التي يمرّ بها لبنان، مؤكداً على العلاقة التي تربطه بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومشيداً بمواقفه الداعمة للبنان.

 

وتقديراً لعطاءات السفير الجابر، منحه الرئيس عون وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط اكبر، متمنياً له التوفيق في مسؤولياته الجديدة.

 

ورد السفير القطري ناقلاً تحيات امير دولة قطر وتمنياته للبنان بالخروج من الظروف الصعبة التي يمرّ بها، ومؤكداً وقوف قطر، اميراً وحكومة وشعباً، الى جانب لبنان وشعبه. وشكر السفير الجابر الرئيس عون على تكريمه بالوسام، متمنياً له التوفيق في قيادة لبنان الى شاطئ الأمان.

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