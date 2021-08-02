الحرارة تلامس الـ 40 درجة غداً!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها خصوصا على الجبال وفي الداخل، مع بقاء التحذير من التعرض لأشعة الشمس وخطر اندلاع الحرائق.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس حار ورطب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط للايام المقبلة.

ملاحظة : (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر آب هو بين 25 و33)

- الطقس المتوقع في لبنان:

*الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل من دون تعديل على الجبال وفي الداخل، كما يتكون الضباب على المرتفعات ويحذر من التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة وخطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

*الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا أحيانا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها خصوصا على الجبال وفي الداخل، مع بقاء التحذير من التعرض لأشعة الشمس وخطر اندلاع الحرائق .

*الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في الداخل من دون تعديل على الجبال وعلى الساحل، مع استمرار التحذير من التعرض لأشعة الشمس وخطر اندلاع الحرائق.

*الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وعلى الساحل من دون تعديل في الداخل، مع بقاء التحذير من التعرض لأشعة الشمس وخطر اندلاع الحرائق.

- الحرارة على الساحل من 25 الى 33 درجة، فوق الجبال من 23 الى 32 درجة، في الداخل من 23 الى 40 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية شرقية ، سرعتها بين 10و 35 كلم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75%.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء، 29 درجة.

- الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 5,50.

- ساعة غروب الشمس: 19,37.