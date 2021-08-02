السيد صفي الدين: ينتظرون الوعود الأميركية... والأوهام

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أكد رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين «أننا قد لا نملك نحن حلولاً كاملة لكل ما هو في لبنان، لأننا لسنا لوحدنا فيه، وإنما يجب أن نصل مع الآخرين إلى حلول مشتركة».

وأكّد «أننا سنبقى مع الناس الذين نخدمهم ونعرف أوجاعهم وآلامهم من أجل الوصول إلى أي حل أو أي علاج، ولذا نحن وافقنا على أن تتشكّل الحكومة بشكل سريع، وأعطينا التسمية، لأننا فعلاً نريد حكومة، بغض النظر عن كل السخافات والتأويلات لبعض السياسيين والإعلاميين أو الخبثاء الذين تحدثوا على مدى كل الأشهر الماضية عن أننا ننتظر المفاوضات الإيرانية- الأميركية، فيما بينت النتائج بأنّ هؤلاء البعض هم الذين ينتظرون هذه النتائج، وليس نحن من ينتظرها، فهم ينتظرون الوعود الأميركية، والأوهام التي أوصلتهم وأوصلت بلدنا إلى ما نحن عليه اليوم».

ولفت إلى أنّ «الفارق بيننا وبين الآخرين، هو أنّ الآخرين يعدون الناس بأوهام، مستندين فيها على الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الخليجية، أما نحن، فإننا نعتمد على وقائع ومسؤولية وحضور دائم في الساحة، وعلى بذل كل جهد يمكن أن نبذله».