الديار: 8 اذار: الهدف تهجير الناس من بيوتها

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

ما حصل امس دق ناقوس الخطر واظهر ان لبنان على فوهة بركان اذا لم يتم تدارك الامور بالعقل والحكمة لان الاسلحة التي استعملها مسلحو عشائر «عرب خلدة» تؤكد ان ما حصل تم التخطيط له بعناية تامة حيث ادى الى سقوط 6 قتلى وعدد من الجرحى وتسبب بهلع بين السكان من المحلة بسبب كثافة اطلاق النار من مصادر متعددة وقد شوهد بعض المواطنين يتركون سياراتهم وسط الطريق ويركضون خوفا من الرصاص الذي كان يناهل عليهم.

وفي المعلومات ان قيادة ح-زب الله لعبت دورا كبيرا في التهدئة وفي ضبط النفس رغم سقوط 3 شهداء ينتمون الى الحزب حيث دعت القيادة العناصر الى عدم الانجرار نحو الفتنة مهما بلغت التضحيات.





كما تؤكد المعلومات ان اتصالات سياسية وامنية جرت على اعلى المستويات لضبط الامور وتفادي تطور الحادث الى ما لا تحمد عقباه.

8 اذار: الهدف تهجير الناس من بيوتها

وتشير اوساط في 8 آذار ومطلعة على اجواء ح-زب الله لـ»الديار» ان حادثة القتل وهي عملية جبانة مدانة ومستنكرة وطالت احد الوجوه المقاومة والمناضلة في خلدة والشهيد المظلوم علي شبلي ليس له اي علاقة بمقتل الفتى غصن وكل التحقيقات الامنية التي جرت تؤكد ذلك ولكن هناك من يعتقد انه يمكن جر ح-زب الله واهالي المنطقة من الطائفة الشيعية الى حرب مذهبية واشكالات والهدف منها في نهاية المطاف تهجير الناس من بيوتهم والقول انه غير مرغوب بهم لكونهم من الشيعة او يؤيدون ح-زب الله والمقاومة وكذلك ممنوع عليهم ان يمارسوا شعائرهم الدينية بحرية وهذا المنطق مرفوض.

وتقول الاوساط ان ما حصل من قتل جبان ليس مرتبطاً لا بأحداث لتخريب 4 آب او غيرها وهو محصور وفق ما يزعم القتلة بأخذ الثأر وانهم لا يريدون التصعيد، وتشير الاوساط الى ان المفاجأة كانت امس عبر استهداف موكب التشييع وهذا من المحرمات ومن الامور الكبيرة والتي تخالف كل الشرائع الدينية وحتى اعراف العشائر. وتقول انه كان هناك رصد لتحركات مسلحة لعناصر من العشائر وتحسباً لاي ردة فعل على قتل شبلي ولكن لم يكن متوقعاً ان يتم الاعتداء الجبان

وتؤكد الاوساط ان التعليق الرسمي لـحزب لله هو بالبيانين الصادرين عنه وهناك انتظار لنتيجة التحقيقات التي تجريها القوى الامنية والحل يبدأ من تسليم القتلة ومحاكمتهم.

وتشير الاوساط الى ان حتى الساعة ينتظر قرار قيادة ح-زب الله في كيفية التعامل مع الجريمتين وسط تنبيهات للعناصر بعدم القيام بأي ردة فعل او التنقل بين المناطق.