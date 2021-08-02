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نداء الوطن: كل ما حصل في خلده كان مخططاً له عن سابق تصميم

2
AUGUST
2021
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بعض ما جاء في مقال غادة حلاوي في نداء الوطن:

يوم امس بدا كل ما حصل مخططاً له عن سابق تصميم. مجدداً طريق الجنوب صندوقة بريد، أحداث أمنية لخلفيات سياسية بعيدة المدى.

 

في تلك البقعة الجغرافية الحساسة باتت العشائر تتحكم بمصير المارة وهؤلاء تتشعب انتماءاتهم السياسية وتتوزع باعتراف الاهالي من بينهم، وتحركهم جهات سياسية وأمنية مختلفة ولا يعيرون اعتباراً لأي جهات حزبية اخرى متواجدة او لها نفوذ هناك. خلدة الناعمة الاوزاعي منطقة لتبادل الرسائل الامنية السياسية. هي بصريح العبارة منطقة النفوذ التي تبعث من خلالها السنية السياسية برسائلها الى الشيعية السياسية.

 

طريق بسوابق كثيرة وشواهد كيف استخدمت عبر محطات عدة في التاريخ لتكون فخاً للعابرين من اهل الجنوب لتصفية حسابات سياسية كما صارت اليوم. مثلث الخطر لايصال الرسائل كلما دعت الحاجة. علت المطالبات بالامس لوضع حد للتفلت والاستهتار بحياة الناس وتحويلهم الى صندوقة بريد، على مرأى ومسمع القوى الامنية التي لم يكن منها الا العدد القليل في مكان الحادث، ليتم لاحقاً.

نداء الوطن
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