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عناوين الصحف ليوم الأثنين 2 آب 2021

2
AUGUST
2021
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 الأخبار: دماء على أيدي شيا والبخاري

تغيير قواعد الاشتباك أولوية إيرانية: المواجهة البحرية تكسر «الخطوط الحمر»

 

 

 


البناء: حرب البحار والمحيطات والمضائق: إصابة ناقلة «إسرائيلية» وواشنطن وتل أبيب تهدّدان / لبنان أمام تحدي مثلث خلدة: حسم الجيش والقضاء أو خروج الأمور عن السيطرة / لقاء بعبدا اليوم لن يحسم الخلافات… والإيجابية قائمة والنقاش الجدي يبدأ بعد 4 آب /

 

 




اللواء: خلدة في عهدة الجيش: التحدّي الأمني على طاولة حسم التأليف اليوم
حزب الله والعشائر: اتصالات لحصر ذيول «الثأر» والجيش يبدأ مداهماته والكويت تنصح بعدم المجيء الى لبنان

 

 

 

 

نداء الوطن: هل تقرع الأحداث الخطيرة جرس الإنذار لتشكيل الحكومة؟
الجيش في عيده يطوّق "فتنة" خلدة

 

 

 

 

الديار: الفتنة كادت تنفجر في خلدة لولا ضبط النفس عند حزب الله... والجيش انتشر بكثافة
اتصالات سياسية وامنية على اعلى المستويات لضبط الامور وتفادي الاعظم
حزب الله طالب الاجهزة الامنية «بمحاسبة الجناة وملاحقة الذين ادمنوا على النفخ في ابواق الفتنة»

 

 

 

 

النهار: فتنة تستيقظ عشية الرابع من آب

 

 

 


الجمهورية: إنتكاسة خطيرة للأمن في خلدة

 

 

 


the daily star: Three Hezbollah supporters killed in south Beirut clashes

 

 

 


l'orient le jour: Les dernières obsessions de Michel Aoun

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