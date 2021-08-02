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أسرار الصحف ليوم الأثنين 2 آب 2021

2
AUGUST
2021
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
توقعت مصادر دبلوماسية أن تشهد الساحتان العربية والأفريقية مزيداً من التحركات الجزائرية بعد عودة وزير الخارجية رمطان لعمامرة إلى الوزارة وتبنّيه سياسات وأدواراً يسعى لتظهيرها بما ينسجم مع قراءة المشهدين الدولي والإقليمي تعوّض غياب مصر…

خفايا

قال مصدر أمني إنّ التحقيق القضائي في الأحداث الأمنية الخطيرة في خلدة يجب أن يبدأ من معرفة كاتب بيان أول أمس وبيان أمس الصادرين باسم العشائر العربية، لأنّ الأول تضمّن تبريراً لعملية القتل، والثاني تضمّن تهديداً بإشعال مواجهة في مناطق لبنانية عديدة.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
يُجري الرئيس المكلف بعيداً عن الأضواء مروحة إتصالات واسعة مع أطراف محلية وجهات خارجية معنية بالوضع اللبناني، وذلك في إطار الجهود لتذليل بعض العقبات أمام طريق الولادة الحكومية وجعلها سالكة!

لغز
تكثفت الإتصالات بين قيادات سياسية وروحية إسلامية لتطويق حوادث خلدة في أسرع وقت ممكن، وقطع الطريق على المتلاعبين بنار الفتنة المذهبية!

 

 


نداء الوطن: خفايا

وردت معلومات عن قيام بعض الجمعيات المعنية بشؤون النازحين بإجراء مسح للمنازل المهجورة للمغتربين والمهجرين في الجنوب وجزين وتقديم عروضات لأصحابها بترميمها مقابل السماح لبعض النازحين السوريين بالاقامة فيها.

 

لوحظ ان شركات تعبئة المياه والمشروبات الغازية قامت برفع اسعارها بما يوازي عشرة اضعاف فيما تمتنع عن تسديد المستحقات عن سحب المياه لمديرية الموارد المائية والكهربائية، بالتواطؤ مع بعض الموظفين الذين يعمدون الى التلاعب بالعدادات والقراءات و تجميد التعرفة عن المتر المكعب.

 

يعمد بعض العمال السوريين في منطقة الشريط الحدودي الى شراء الليرات الذهبية من محلات الصاغة في الجنوب اللبناني بهدف نقل مدخراتهم واموالهم الى الداخل السوري بواسطة بعض الوسطاء والمهربين على الحدود الشرعية على الجانبين اللبناني والسوري.

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