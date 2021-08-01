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تجمع ابناء العشائر العربية في لبنان: التهدئة وضبط النفس الى الحدود القصوى

1
AUGUST
2021
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اصدرت تجمع ابناء العشائر العربية في لبنان بيانا دعا فيه الى التهدئة وضبط النفس الى الحدود القصوى، وعدم الانجزار وراء الفتنة، لاننا نرفض ان تنطلق من خلدة شرارة الفتنة في بلد ملتهب بالازمات.


كما نوه البيان بالجهود الجبارة التي يقوم بها سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي قام منذ مساء امس الى لحظة صدور هذا البيان بمروحة اتصالات كبيرة شملت قائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام لقوى الامن الداخلي والمدير العام للامن العام وبقية الاجهزه الامنيه الاخرى؛ اضافة الى قيادات سياسية ودينية من مختلف الأطراف لوأد الفتنة وسعي الجميع الى خنق التوتر واعتماد لغة الحكمة والعقل في معالجة الامور .


وحذر البيان من دخول طابور خامس ومن جهات مشبوهة تعمل على بث الاشاعات الكاذبة لتصب الزيت على النار"، مطالبا وسائل الاعلام بالتعاطي بموضوعية في التعامل مع نقل الاحداث وعدم استخدام عبارات استفزازية واعادة جذور المشكلة الى اسبابها الحقيقية التي ادت الى ما وصلت اليه التطورات المؤسفة خلال الساعات الاخيرة .


واكد البيان التزام ابناء العشاير التام بتعليمات قيادة الجيش، مطالبين بتعزيز تواجد القوى الامنية في المنطقة والبدء بمساعي الخير للوصول الى تحقيق الامن والسلامة للجميع .

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