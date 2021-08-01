المرابطون: من يقوم ببث هذه الأخبار الكاذبة والفتنوية هو شريك في إشعال الفتنة

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أصدر مجلس مجلس محافظة بيروت في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون البيان التالي: تقوم بعض وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وبعض المواقع الالكترونية، على بث شائعات عن أحداث متنقلة في داخل مدينة بيروت، نتيجة تداعيات ما حصل من أحداث في خلدة. يدعو المرابطون جميع وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية، إلى الالتزام بالمسؤولية الوطنية، لأن ما يحدث على امتداد ساحة الوطن، أخطر بكثير من سبق صحفي أو خبر يُذاع من هنا أو هناك. ومن يقوم ببث هذه الأخبار الكاذبة والفتنوية، هو شريك في إشعال الفتنة، التي ستأكل الأخضر واليابس، إذا قُدّر لها أن تمتد إلى كافة ساحات الوطن.